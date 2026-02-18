أوكرانيا تقول إن روسيا أطلقت صاروخا و126 مسيرة على أراضيها قبل ثاني أيام مفاوضات جنيف

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الجيش الروسي شنّ هجمات جوية على أراضيها ليلًا، قبيل بدء اليوم الثاني من المفاوضات بين البلدين في جنيف.



وجاء في بيان للقوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت صاروخًا بالستيًا واحدًا و126 طائرة مسيّرة وأن الدفاعات الجوية أسقطت 100 من هذه المسيرات.