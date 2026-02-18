مصدر من الوفد الروسي: بدء اليوم الثاني من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن في جنيف

بدأت في جنيف الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية التي ترعاها الولايات المتحدة، بحسب مصدر في وفد موسكو، بهدف إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أربع سنوات.



وقال المصدر للصحافيين طالبًا عدم نشر اسمه إن "الاجتماعات المغلقة بدأت".