البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

من المقرر أن تصوّت لجنة برلمانية تركية على اعتماد مسودة تقرير بهدف تسهيل نزع سلاح جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة، وهو ما من شأنه أن يدفع عملية السلام الرامية إلى إنهاء صراع دام أكثر من 40 عاما.



ويقترح التقرير إجراء إصلاحات قانونية بالتزامن مع إلقاء حزب العمال الكردستاني أسلحته، ويحث السلطة القضائية على مراجعة التشريعات والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.



وتتمثل أهدافه الرئيسية في "تركيا خالية من الإرهاب" وتعزيز الديمقراطية، وفقًا للمسودة التي تقدم إطارًا قانونيًا مشروطًا أثار بعض الاعتراضات في وقت سابق من الأسبوع من أحزاب المعارضة.

