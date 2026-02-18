الكرملين: الصين لم تجر تجربة نووية سرية

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الصين لم تجر تجربة نووية سرية، مشيرا إلى أن بكين نفت الاتهامات الأميركية بأنها فعلت ذلك.



واتهمت الولايات المتحدة هذا الشهر الصين بإجراء تجربة نووية سرية في 2020، في وقت دعت فيه إلى إبرام معاهدة جديدة أوسع نطاقا للحد من التسلح تضم الصين بالإضافة إلى روسيا.