سموطريتش يعتزم "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش أنه يعتزم "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، على ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء.



وقال سموطريتش خلال نشاط نظّمه حزبه "الصهيونية الدينية"، "سنقضي على فكرة قيام دولة إرهابية عربية".



وأضاف: "سنلغي أخيرًا رسميًا وعمليًا اتفاقات أوسلو المشؤومة، وننطلق في مسيرة نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية".



ورأى أنه "لا يوجد حل آخر طويل الأمد".



وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي منذ الأسبوع الفائت سلسلة من الإجراءات التي يدعمها وزراء من اليمين المتطرف لتشديد السيطرة على الضفة الغربية، ومن ضمنها مناطق تديرها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو السارية منذ تسعينات القرن العشرين.



