زيلينسكي يصف محادثات جنيف بأنها صعبة
أخبار دولية
2026-02-18 | 05:22
زيلينسكي يصف محادثات جنيف بأنها صعبة
وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحادثات مع روسيا بوساطة الولايات المتحدة في جنيف بأنها "صعبة"، واتهم الوفد الروسي بتأخيرها.
وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تلقى إحاطة من فريقه قبل اليوم الثاني من المحادثات، إن "اجتماعات الأمس كانت صعبة حقًا، ويمكننا القول إن روسيا تحاول إطالة أمد المفاوضات التي كان من الممكن أن تصل إلى المرحلة النهائية".
أخبار دولية
محادثات
بأنها
أخبار دولية
2025-11-24
البيت الابيض يصف المحادثات مع أوكرانيا بأنها "خطوة هامة إلى الأمام"
أخبار دولية
2025-11-24
البيت الابيض يصف المحادثات مع أوكرانيا بأنها "خطوة هامة إلى الأمام"
0
أخبار دولية
05:37
المفاوض الروسي يقول إن المباحثات مع أوكرانيا في جنيف كانت "صعبة" لكن جادة
أخبار دولية
05:37
المفاوض الروسي يقول إن المباحثات مع أوكرانيا في جنيف كانت "صعبة" لكن جادة
0
أخبار دولية
2025-12-01
رئيس جنوب إفريقيا يصف ادعاءات ترامب بتعرض البيض للقتل في بلاده بأنها "مضللة"
أخبار دولية
2025-12-01
رئيس جنوب إفريقيا يصف ادعاءات ترامب بتعرض البيض للقتل في بلاده بأنها "مضللة"
0
آخر الأخبار
2026-02-17
كييف: روسيا أطلقت 29 صاروخاً و396 مسيّرة على أوكرانيا قبيل محادثات جنيف
آخر الأخبار
2026-02-17
كييف: روسيا أطلقت 29 صاروخاً و396 مسيّرة على أوكرانيا قبيل محادثات جنيف
أخبار دولية
10:27
إعلام رسمي: اندلاع حريق قرب طهران
أخبار دولية
10:27
إعلام رسمي: اندلاع حريق قرب طهران
0
أخبار دولية
07:50
إسرائيل: سنسمح لعشرة آلاف فلسطيني بأداء صلاة الجمعة في الأقصى خلال رمضان
أخبار دولية
07:50
إسرائيل: سنسمح لعشرة آلاف فلسطيني بأداء صلاة الجمعة في الأقصى خلال رمضان
0
أخبار دولية
07:12
متحدث عسكري إيراني: ايران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان
أخبار دولية
07:12
متحدث عسكري إيراني: ايران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان
0
أخبار دولية
07:00
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة
أخبار دولية
07:00
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
0
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-11-12
"الوكالة الوطنية للإعلام": قصف معادي يتواصل على مدينة ميس الجبل
آخر الأخبار
2025-11-12
"الوكالة الوطنية للإعلام": قصف معادي يتواصل على مدينة ميس الجبل
0
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
0
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
0
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
0
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
1
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
2
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
4
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
5
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
6
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
7
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
8
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
