زيلينسكي يصف محادثات جنيف بأنها صعبة

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحادثات مع روسيا بوساطة الولايات المتحدة في جنيف بأنها "صعبة"، واتهم الوفد الروسي بتأخيرها.وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تلقى إحاطة من فريقه قبل اليوم الثاني من المحادثات، إن "اجتماعات الأمس كانت صعبة حقًا، ويمكننا القول إن روسيا تحاول إطالة أمد المفاوضات التي كان من الممكن أن تصل إلى المرحلة النهائية".