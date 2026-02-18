البيت الأبيض: سيكون "من الحكمة" أن تبرم إيران اتفاقا مع ترامب

أكد البيت الأبيض انه سيكون "من الحكمة" أن تبرم إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة، بعد أيام من تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابه ضد الجمهورية الإسلامية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إنه "سيكون من الحكمة إلى حد كبير بأن تبرم إيران اتفاقا مع الرئيس ترامب ومع إدارته".