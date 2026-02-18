الأخبار
وزيرة خارجية كندا: رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا
أخبار دولية
2026-02-18 | 14:14
وزيرة خارجية كندا: رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن كندا عدلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع وأنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات.
وأضافت في بيان: "تزيل التعديلات أيضا 24 كيانا وشخصا واحدا من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف خفض العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية بالغة الأهمية لتعافي سوريا".
