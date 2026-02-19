زعيم كوريا الشمالية: الإعلان عن أهداف عسكرية جديدة هذا الشهر

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الزعيم كيم جونج أون القول إنه سيتم تحديد أهداف جديدة للجيش والإعمار خلال مؤتمر حزبي مهم هذا الشهر.



وكان قد شارك كيم في فعالية تتعلق بقاذفات صواريخ متعددة من عيار 600 ملم.



وأقيمت الفعالية في نفس اليوم الذي تم فيه وضع حجر الأساس لمشروع بناء جديد في منطقة هواسونج في بيونجيانج.



وقال كيم إن قاذفات الصواريخ "لا تختلف عمليا عن الصواريخ الباليستية عالية الدقة فيما يخص الدقة والقوة"، موضحا أنها "مناسبة لشن هجوم خاص، أي لإنجاز مهمة استراتيجية".



وفسرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ذكر كيم "لمهمة استراتيجية" على أنه إشارة لقدرة القاذفات على تنفيذ هجوم نووي.



وقال كيم "سيعلن المؤتمر التاسع لحزبنا المرحلة التالية من مبادرة الدفاع الذاتي وأهدافه".



وأضاف "سيتسارع مشروع التحديث المستمر لقدراتنا العسكرية القادرة على التصدي بقوة لأي تهديدات وتحديات من قوى خارجية ".