قائد القوات الأميركية بأميركا اللاتينية يقوم بزيارة مفاجئة لفنزويلا

قام قائد القوات الأميركية في أميركا اللاتينية الجنرال فرنسيس دونوفان ومسؤول كبير في البنتاجون بزيارة مفاجئة إلى فنزويلا.



وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن دونوفان وجوزيف هيومير المسؤول عن سياسة البنتاجون تجاه الأميركتين التقيا بكبار المسؤولين الفنزويليين.