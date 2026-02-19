بلومبرج نيوز: رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم زيارة جرينلاند لإعلان حزمة دعم

نقلت وكالة بلومبرج نيوز عن مصادر مطلعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخطط لزيارة جرينلاند في آذار مع العديد من المفوضين للإعلان عن حزمة دعم للمنطقة.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذا الخبر على الفور.