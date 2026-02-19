نتنياهو: إيران ستواجه ردا "لا يمكنها تصوره" إن هاجمت إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع السلاح منه، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" برئاسة دونالد ترامب في واشنطن.



وصرّح نتنياهو في خلال خطاب متلفز في حفل عسكري: "لقد اتفقنا مع حليفنا الولايات المتحدة على أنه لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة".



وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن بلاده سترد بقوة على إيران إن هاجمتها، بعد أن لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد طهران.



وقال: "إذا ارتكب آيات الله خطأ وهاجمونا، فسيتلقون ردا لا يمكنهم حتى تصوره".