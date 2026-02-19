الأخبار
روبيو: لا خطّة "ب" لغزة والبديل هو العودة إلى الحرب

أخبار دولية
2026-02-19 | 16:01
روبيو: لا خطّة &quot;ب&quot; لغزة والبديل هو العودة إلى الحرب
روبيو: لا خطّة "ب" لغزة والبديل هو العودة إلى الحرب

أشار وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو إلى أنه "لا توجد خطة بديلة لقطاع غزة سوى جهود مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والبديل هو الحرب ولا أحد هنا يرغب بذلك".

وأضاف روبيو أنّ "الحل الأمثل وهو السبيل الوحيد للمضي قدما، هو إعادة بناء غزة على نحو يحقق سلاما دائما ومستداما، فلا يخشى أحد العودة إلى الصراع والمعاناة الإنسانية والدمار".

