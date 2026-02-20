رفع لافتة تحمل صورة ترامب على مقر وزارة العدل الأميركية

جرى رفع لافتة تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقر وزارة العدل، في أحدث محاولة لفرض هويته على مؤسسة في واشنطن.ورُفعت اللافتة الزرقاء أمس الخميس بين عمودين في إحدى زوايا المقر تتضمن شعار "لنجعل أميركا آمنة مرة أخرى".ويتحرك ترامب بقوة منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي لفرض وجوده ونفوذه على المؤسسات الاتحادية.ويعيد ترامب تشكيل الهيئات الثقافية والسياسية من خلال تعيين موالين له وتغيير أسماء مؤسسات بارزة وتهميش المسؤولين المرتبطين بتحقيقات سابقة، في خطوات يقول منتقدوها إنها تزيل الحدود الفاصلة بين السلطة السياسية والأدوار الحكومية التي عادة ما تكون مستقلة.ووُضعت لافتات تحمل صورة ترامب العام الماضي على مباني وزارتي العمل والزراعة والمعهد الأميركي للسلام.وصوت مجلس إدارة عينه ترامب في كانون الأول لإضافة اسم ترامب لمركز جون إف. كنيدي للفنون المسرحية، وأُضيف اسم ترامب أيضا لمبنى المعهد الأميركي للسلام في واشنطن.وأحال البيت الأبيض أسئلة تتعلق باللافتة الأحدث إلى وزارة العدل، التي لم ترد حتى الآن على طلب للتعليق.