وزيرة خارجية بريطانيا تزور أميركا لبحث التعاون المشترك

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزيرة إيفيت كوبر ستتوجه إلى واشنطن العاصمة اليوم الجمعة حيث من المقرر أن تلتقي بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لمناقشة التعاون بين البلدين.



وذكرت الوزارة في بيان أن المحادثات ستشمل التعاون بين الجانبين في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الدفاع والأمن والتجارة.