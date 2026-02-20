الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أميركا تدفع 160 مليون دولار من 4 مليارات مستحقة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2026-02-20 | 00:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أميركا تدفع 160 مليون دولار من 4 مليارات مستحقة للأمم المتحدة
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الخميس أن الولايات المتحدة سددت نحو 160 مليون دولار من بين أكثر من أربعة مليارات دولار تدين بها للمنظمة، وذلك بالتزامن مع استضافة الرئيس دونالد ترامب للاجتماع الأول لمبادرة (مجلس السلام) التي يرى خبراء أنها قد تقوض عمل الأمم المتحدة.
وقال المتحدث في بيان: "تلقينا الأسبوع الماضي نحو 160 مليون دولار من الولايات المتحدة كدفعة من مستحقاتها المتأخرة لميزانية الأمم المتحدة الاعتيادية".
وقال ترامب في الاجتماع الأول لمجلس السلام يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستقدم أموالا للأمم المتحدة لدعمها.
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، لكنها ترفض في عهد إدارة ترامب سداد المدفوعات الإلزامية للميزانيات الاعتيادية وتلك الخاصة بحفظ السلام، وخفضت التمويل الطوعي لوكالات الأمم المتحدة التي لها ميزانياتها الخاصة.
وانسحبت واشنطن من العشرات من وكالات الأمم المتحدة.
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.19 مليار دولار لميزانية الأمم المتحدة الاعتيادية حتى بداية شباط، أي ما يزيد عن 95 بالمئة من إجمالي ديون الدول على مستوى العالم. كما تدين الولايات المتحدة بمبلغ 2.4 مليار دولار أخرى لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة، و43.6 مليون دولار لمحاكم الأمم المتحدة.
وقال ترامب: "سنعمل على تعزيز الأمم المتحدة. سنحرص على أن تكون مرافقها جيدة. إنهم بحاجة إلى المساعدة... سنساعدهم ماليا، وسنحرص على أن تكون الأمم المتحدة متمتعة بمقومات البقاء".
وأضاف: "أعتقد أن الأمم المتحدة لديها إمكانات كبيرة، إمكانات كبيرة حقا. لكنها لم تستغل هذه الإمكانات بالشكل الأمثل".
وترددت دول، من بينها قوى كبرى في جنوب العالم وحلفاء رئيسيون للولايات المتحدة في الغرب، في الانضمام إلى مجلس السلام الذي أطلقه ترامب، والذي يرأسه هو بنفسه. ويقول العديد من الخبراء إن هذه المبادرة من شأنها أن تقوض عمل الأمم المتحدة.
وأطلق ترامب المجلس الشهر الماضي بعد أن اقترحه أواخر العام الماضي كجزء من خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
أخبار دولية
مليون
دولار
مليارات
مستحقة
للأمم
المتحدة
التالي
ترامب: 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى هيوستن
وزيرة خارجية بريطانيا تزور أميركا لبحث التعاون المشترك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-29
الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات إنسانية بملياري دولار للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-12-29
الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات إنسانية بملياري دولار للأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
10:28
ترامب: أميركا ستساهم بمبلغ عشرة مليارات دولار لمجلس السلام
آخر الأخبار
10:28
ترامب: أميركا ستساهم بمبلغ عشرة مليارات دولار لمجلس السلام
0
أخبار دولية
2026-01-31
أميركا توافق على بيع محتمل لصواريخ باتريوت للسعودية بتسعة مليارات دولار
أخبار دولية
2026-01-31
أميركا توافق على بيع محتمل لصواريخ باتريوت للسعودية بتسعة مليارات دولار
0
أخبار دولية
10:39
ترامب: الولايات المتحدة ستمنح "مجلس السلام" 10 مليارات دولار
أخبار دولية
10:39
ترامب: الولايات المتحدة ستمنح "مجلس السلام" 10 مليارات دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:14
ترامب: 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى هيوستن
أخبار دولية
01:14
ترامب: 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى هيوستن
0
أخبار دولية
00:56
وزيرة خارجية بريطانيا تزور أميركا لبحث التعاون المشترك
أخبار دولية
00:56
وزيرة خارجية بريطانيا تزور أميركا لبحث التعاون المشترك
0
أخبار دولية
00:55
رفع لافتة تحمل صورة ترامب على مقر وزارة العدل الأميركية
أخبار دولية
00:55
رفع لافتة تحمل صورة ترامب على مقر وزارة العدل الأميركية
0
أخبار دولية
16:01
روبيو: لا خطّة "ب" لغزة والبديل هو العودة إلى الحرب
أخبار دولية
16:01
روبيو: لا خطّة "ب" لغزة والبديل هو العودة إلى الحرب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-21
ترامب: بناء على التفاهم مع الأمين العام للنيتو بشأن غرينلاند لن أفرض الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
2026-01-21
ترامب: بناء على التفاهم مع الأمين العام للنيتو بشأن غرينلاند لن أفرض الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
2025-12-05
مسؤولون: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية
أخبار دولية
2025-12-05
مسؤولون: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية
0
أخبار لبنان
2025-12-06
رجي: تسليم سلاح حزب الله يتم بقرار إيراني
أخبار لبنان
2025-12-06
رجي: تسليم سلاح حزب الله يتم بقرار إيراني
0
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اجتماع القاهرة التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي على نار حامية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اجتماع القاهرة التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي على نار حامية
0
رياضة
13:20
منتخب لبنان إلى صربيا أولاً… والمواجهة المنتظرة على ارضه!
رياضة
13:20
منتخب لبنان إلى صربيا أولاً… والمواجهة المنتظرة على ارضه!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ترامب يطلق عمل مجلس السلام ويدعو إيران للانضمام والا البديل سيء جدا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ترامب يطلق عمل مجلس السلام ويدعو إيران للانضمام والا البديل سيء جدا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
07:04
علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول
أخبار لبنان
07:04
علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول
3
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
4
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
5
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
6
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
7
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
8
منوعات
06:29
تورّمت قدمها ثم شعرت بجفاف في الجلد والفم… أعراض بسيطة كشفت إصابتها بمرض نادر كان يهدد حياتها
منوعات
06:29
تورّمت قدمها ثم شعرت بجفاف في الجلد والفم… أعراض بسيطة كشفت إصابتها بمرض نادر كان يهدد حياتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More