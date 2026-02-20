ترامب: 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى هيوستن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس أن 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى هيوستن بتكساس.



وقال: "لقد سمعتم عن فنزويلا، نحن نساعدهم كثيرا في مجال النفط... لقد أخذنا 50 مليون برميل من النفط. وهي الآن تبحر في سفن ضخمة للغاية متجهة إلى هيوستن".