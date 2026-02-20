الأخبار
روسيا: لافروف وعراقجي بحثا ملف البرنامج النووي الإيراني

أخبار دولية
2026-02-20 | 04:57
روسيا: لافروف وعراقجي بحثا ملف البرنامج النووي الإيراني
0min
روسيا: لافروف وعراقجي بحثا ملف البرنامج النووي الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة عبر تطبيق تيليغرام أن الوزير سيرغي لافروف بحث ملف البرنامج النووي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

أخبار دولية

لافروف

وعراقجي

البرنامج

النووي

الإيراني

