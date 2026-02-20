ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الكف عن "التعليق على ما يحدث عند الآخرين"، وذلك إثر إدلائها بموقف حول مقتل ناشط يميني إثر اعتداء من خصوم سياسيين.



وكانت ميلوني كتبت على منصة "اكس" أن "مقتل شاب عشريني بهجوم جماعات مرتبطة بالتطرف اليساري في مناخ من الكراهية الأيديولوجية المنتشر في دول عدة هو جرح لأوروبا بأسرها".