دبلوماسيون: مبعوثو الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن عقوبات على روسيا

أعلن دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن مبعوثي التكتل فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تتضمن مقترحا بفرض حظر كامل على الخدمات البحرية المرتبطة بتصدير النفط الخام الروسي.



ويرغب الاتحاد الأوروبي في اعتماد الحزمة التالية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحرب على أوكرانيا في 24 شباط. وقد يجتمع المبعوثون في مطلع الأسبوع لمناقشة الأمر قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.