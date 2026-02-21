تايوان: تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 10٪ يبدو محدودا

أعلنت تايوان أنها تراقب عن كثب قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية وفرض إدارة دونالد ترامب رسوم جمركية عالمية ثابتة بنسبة 10 بالمئة.



وقال مجلس الوزراء التايواني في بيان: "رغم أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدودا، فسوف تراقب الحكومة التطورات عن كثب وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة".



وأشارت الى أن هذه الجهود ستمكن تايوان من فهم التفاصيل المحددة للتنفيذ والاستجابة بشكل مناسب.