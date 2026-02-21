ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.



وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".