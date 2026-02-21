الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أنها تعمل على بناء "فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية" خلال خطاب ألقته عبر التلفزيون الرسمي.



وقالت رودريغيز، بعد يوم من إقرار قانون العفو التاريخي الذي سيفرج بموجبه عن مئات السجناء السياسيين: "اليوم، نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع".