صربيا توصي رعاياها بمغادرة إيران "بأسرع وقت ممكن"

أوصت صربيا رعاياها في إيران بـ"المغادرة بأسرع وقت ممكن" بسبب "خطر تدهور الوضع الأمني"، مع احتمال شن الولايات المتحدة ضربات.



وكتبت وزارة الخارجية الصربية على موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي أنه "بسبب تصاعد التوتر ومخاطر تدهور الوضع الأمني، نوصي جميع مواطني جمهورية صربيا الموجودين في جمهورية إيران الإسلامية بمغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن".



وسبق أن دعت صربيا رعاياها في منتصف كانون الثاني إلى مغادرة إيران وعدم السفر إليها.



وأعلنت إيران الجمعة أنها تعتزم إعداد مسودة اتفاق بشأن برنامجها النووي لتقديمها إلى الولايات المتحدة "خلال يومين أو ثلاثة"، وذلك في حين يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية تنفيذ عمل عسكري ضدها.



وبعد جولة محادثات عقدها الطرفان مطلع الأسبوع وفيما يتواصل الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، أمهل ترامب إيران الخميس 15 يوما كحدّ أقصى لإبرام "صفقة مجدية" أو مواجهة "أمور سيّئة".



