الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا "بالابتزاز" بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

أخبار دولية
2026-02-21 | 15:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا &quot;بالابتزاز&quot; بسبب تهديدات بقطع الكهرباء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا "بالابتزاز" بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

نددت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت بما وصفتها بأنها "تحذيرات وابتزاز" من جانب حكومتي المجر وسلوفاكيا، وذلك بعدما هدد البلدان بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا ما لم تستأنف كييف تدفق النفط الروسي.

وتوقفت شحنات النفط الروسي المتجهة إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 كانون الثاني، عندما قالت كييف إن طائرة مسيرة روسية قصفت معدات في خط أنابيب في غرب أوكرانيا. وتقول سلوفاكيا والمجر إن أوكرانيا هي المسؤولة عن انقطاع الإمدادات منذ فترة طويلة.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو اليوم السبت إنه سيقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا في غضون يومين ما لم تستأنف كييف نقل النفط الروسي إلى سلوفاكيا عبر الأراضي الأوكرانية. وكان رئيس وزراء المجر وجه تهديدا مماثلا قبل أيام.

وأصبحت هذه القضية واحدة من أشدّ الخلافات حتى الآن بين أوكرانيا وجارتيها المجر وسلوفاكيا اللتين خرج القادة فيهما عن الإجماع الأوروبي المؤيد إلى حد كبير لأوكرانيا عبر توطيد العلاقات مع موسكو.

والمجر وسلوفاكيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهما الدولتان الوحيدتان في التكتل اللتان لا تزالان تعتمدان على كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يُشحن في خط الأنابيب دروجبا عبر أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: "ترفض أوكرانيا وتستنكر التحذيرات والابتزاز من جانب حكومتي المجر وجمهورية سلوفاكيا بشأن إمدادات الطاقة بين بلدينا".

وأضافت: "يجب إرسال التحذيرات إلى الكرملين، لا إلى كييف بالتأكيد".

أخبار دولية

المجر

وسلوفاكيا

"بالابتزاز"

تهديدات

الكهرباء

LBCI التالي
سجلات: موظف بوزارة الأمن الداخلي الأميركية قتل مواطنا في آذار 2025
وكالة الأنباء الإماراتية: إحباط هجمات إلكترونية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-31

انقطاع واسع للكهرباء في أوكرانيا بسبب "خلل تقني"

LBCI
أخبار دولية
2025-12-26

روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة "نسف" المفاوضات بشأن الخطة الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-18

ميلوني: تحدثتُ إلى ترامب والتهديد بالرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

القوات الكردية تتهم القوات السورية بـ"الغدر" وتفيد باشتباكات "عنيفة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:58

فرنسا ستستدعي السفير الأميركي إثر موقف واشنطن من مقتل ناشط يميني متطرف

LBCI
أخبار دولية
06:46

وزير الدفاع الدنماركي: غرينلاند لا تحتاج إلى سفينة مستشفى أميركية

LBCI
أخبار دولية
05:06

روسيا تقصف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:42

مسؤول إيراني لرويترز: نختلف مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2026-01-20

التحضيرات جارية لعقد جلسة تشريعية مرتبطة بالملف الإنتخابي حصراً (الجمهورية)

LBCI
اسرار
2026-02-06

أسرار الصحف 07-02-2026

LBCI
أخبار لبنان
04:34

افرام أعلن تحالفاته الانتخابية في كسروان - جبيل

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-20

عالم أعصاب يكشف معلومات مهمة: هكذا يمكنكم السيطرة على مشاعر القلق والتوتر!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:22

ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية

LBCI
أخبار دولية
13:39

ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جردُ قضاء جُبيل: بين جهلِ رمي النُفايات وثقافةِ النّظافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

كيف نستهلك من دون دفع الـTVA؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

إليكم ثمن العقوبات على إيران

LBCI
أخبار دولية
13:02

مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
حال الطقس
02:14

كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية

LBCI
أخبار دولية
00:11

تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
07:42

تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد

LBCI
أمن وقضاء
03:27

جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أخبار لبنان
09:07

البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي

LBCI
أخبار لبنان
04:35

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More