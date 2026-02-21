الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سجلات: موظف بوزارة الأمن الداخلي الأميركية قتل مواطنا في آذار 2025
أخبار دولية
2026-02-21 | 16:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سجلات: موظف بوزارة الأمن الداخلي الأميركية قتل مواطنا في آذار 2025
أظهرت سجلات صدرت خلال الأسبوع الجاري أن أحد موظفي الهجرة الاتحاديين بالولايات المتحدة قتل بالرصاص مواطنا أمريكيا في ولاية تكساس في آذار 2025، قبل أشهر من إطلاق إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة الترحيل في مينيسوتا التي أدت إلى مقتل رينيه جود وأليكس بريتي.
وذكر محامو عائلة روبن راي مارتينيز في بيان أن عملاء تابعين لوزارة الأمن الداخلي قتلوا مارتينيز (23 عاما).
وأظهرت سجلات حصلت عليها منظمة "أمريكان أوفرسايت"، وهي منظمة رقابية غير ربحية، أن أحد عملاء وزارة الأمن الداخلي أطلق عدة رصاصات على مارتينيز، الذي أُثير أنه صدم عميلا آخر من الوزارة بسيارته، في وقت كان فيه العميلان يساعدان الشرطة المحلية في بلدة ساوث بادري آيلاند بولاية تكساس في تنظيم حركة المرور عقب حادث سير وقع في 15 آذار 2025. وتشير السجلات إلى أن العميلين نفذا إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.
ويبدو أن حادثة إطلاق النار على مارتينيز هي أول حالة معروفة لمقتل مواطن أمريكي خلال حملة ترامب على الهجرة. وأطلق العملاء الاتحاديون المشاركون في إنفاذ قوانين الهجرة النار على خمسة أشخاص على الأقل في يناير كانون الثاني وحده، من بينهم بريتي وجود.
وقال تشارلز ستام وأليكس ستام، محاميا عائلة مارتينيز، في بيان إن مارتينيز كان يحاول الامتثال لتوجيهات سلطات إنفاذ القانون المحلية عندما تعرض لإطلاق النار. كما طالبا بإجراء "تحقيق كامل ونزيه".
وأضاف المحاميان: "تسعى عائلة روبن إلى تحقيق الشفافية والمساءلة منذ نحو عام وستواصل ذلك مهما طال أمد الأمر".
وأدى ارتفاع عدد القتلى إلى زيادة التدقيق في حملة ترامب على الهجرة، مما أثار ردود فعل قوية من المشرعين وأفراد الشعب.
وذكر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان أن مارتينيز "دهس عمدا" أحد عملاء قسم التحقيقات الأمنية الداخلية التابع للوزارة، وأن عميلا آخر "أطلق النار دفاعا عن النفس".
أخبار دولية
بوزارة
الأمن
الداخلي
الأميركية
مواطنا
التالي
إيرانيون يهتفون بشعارات مناهضة لقيادة الجمهورية الإسلامية
أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا "بالابتزاز" بسبب تهديدات بقطع الكهرباء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-19
وزارة الأمن الداخلي الأميركية توقف برنامجا يتيح عشرات الآلاف من تأشيرات الهجرة سنويا
أخبار دولية
2025-12-19
وزارة الأمن الداخلي الأميركية توقف برنامجا يتيح عشرات الآلاف من تأشيرات الهجرة سنويا
0
أخبار لبنان
2025-12-31
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
أخبار لبنان
2025-12-31
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
0
أخبار لبنان
2025-12-30
وزارة الزراعة: 80 قرارًا وتعميمًا لتنظيم وتطوير القطاع الزراعي بين آذار وكانون الأول 2025
أخبار لبنان
2025-12-30
وزارة الزراعة: 80 قرارًا وتعميمًا لتنظيم وتطوير القطاع الزراعي بين آذار وكانون الأول 2025
0
آخر الأخبار
2026-01-14
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: الخيارات في إيران تشمل هجوما إلكترونيا وضرب جهاز الأمن الداخلي
آخر الأخبار
2026-01-14
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: الخيارات في إيران تشمل هجوما إلكترونيا وضرب جهاز الأمن الداخلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:58
فرنسا ستستدعي السفير الأميركي إثر موقف واشنطن من مقتل ناشط يميني متطرف
أخبار دولية
06:58
فرنسا ستستدعي السفير الأميركي إثر موقف واشنطن من مقتل ناشط يميني متطرف
0
أخبار دولية
06:46
وزير الدفاع الدنماركي: غرينلاند لا تحتاج إلى سفينة مستشفى أميركية
أخبار دولية
06:46
وزير الدفاع الدنماركي: غرينلاند لا تحتاج إلى سفينة مستشفى أميركية
0
أخبار دولية
05:06
روسيا تقصف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا
أخبار دولية
05:06
روسيا تقصف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا
0
أخبار دولية
04:42
مسؤول إيراني لرويترز: نختلف مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات
أخبار دولية
04:42
مسؤول إيراني لرويترز: نختلف مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2026-01-20
التحضيرات جارية لعقد جلسة تشريعية مرتبطة بالملف الإنتخابي حصراً (الجمهورية)
صحف اليوم
2026-01-20
التحضيرات جارية لعقد جلسة تشريعية مرتبطة بالملف الإنتخابي حصراً (الجمهورية)
0
اسرار
2026-02-06
أسرار الصحف 07-02-2026
اسرار
2026-02-06
أسرار الصحف 07-02-2026
0
أخبار لبنان
04:34
افرام أعلن تحالفاته الانتخابية في كسروان - جبيل
أخبار لبنان
04:34
افرام أعلن تحالفاته الانتخابية في كسروان - جبيل
0
صحة وتغذية
2026-02-20
عالم أعصاب يكشف معلومات مهمة: هكذا يمكنكم السيطرة على مشاعر القلق والتوتر!
صحة وتغذية
2026-02-20
عالم أعصاب يكشف معلومات مهمة: هكذا يمكنكم السيطرة على مشاعر القلق والتوتر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:22
ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية
أخبار دولية
03:22
ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية
0
أخبار دولية
13:39
ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !
أخبار دولية
13:39
ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جردُ قضاء جُبيل: بين جهلِ رمي النُفايات وثقافةِ النّظافة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جردُ قضاء جُبيل: بين جهلِ رمي النُفايات وثقافةِ النّظافة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
كيف نستهلك من دون دفع الـTVA؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
كيف نستهلك من دون دفع الـTVA؟
0
أخبار دولية
13:09
إليكم ثمن العقوبات على إيران
أخبار دولية
13:09
إليكم ثمن العقوبات على إيران
0
أخبار دولية
13:02
مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة
أخبار دولية
13:02
مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:01
توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة
أمن وقضاء
13:01
توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع
3
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
4
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
5
أخبار لبنان
07:42
تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد
أخبار لبنان
07:42
تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد
6
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
7
أخبار لبنان
09:07
البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي
أخبار لبنان
09:07
البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي
8
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More