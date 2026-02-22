إيرانيون يهتفون بشعارات مناهضة لقيادة الجمهورية الإسلامية

ردّد طلاب إيرانيون شعارات مناهضة لقيادة الجمهورية الإسلامية في طهران السبت، في تجدد للاحتجاجات بعد تظاهرات كانون الثاني، في ظل تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية رغم استمرار المفاوضات.



ونُظمت الاحتجاجات في عدد من جامعات العاصمة بعد تظاهرات واسعة النطاق قمعتها السلطات بعنف في كانون الثاني.



ومنذ حملة القمع، يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران ويكثف الانتشار العسكري في المنطقة، معربا في الوقت نفسه عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.



وللمرة الأولى منذ انحسار موجة التظاهرات، عاد إيرانيون هذا الأسبوع لترداد شعارات "الموت" للمرشد الأعلى علي خامنئي في مدن عدة، وذلك خلال مراسم أربعينية ضحايا سقطوا في ذروة الاحتجاجات في الثامن والتاسع من كانون الثاني.



والسبت، تجمع طلاب في جامعات طهران حيث اندلعت اشتباكات مع متظاهرين مضادين.



وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت وكالة فرانس برس موقعها على أنها في جامعة شريف للتكنولوجيا وهي جامعة مرموقة للهندسة في طهران، وقوع صدامات بين حشود من المتظاهرين.



وأوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن ما كان يُفترض أن يكون "اعتصاما سلميا صامتا" لطلاب لإحياء ذكرى الضحايا، عطّله أشخاص رددوا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور" في إشارة إلى خامنئي.



وأسفرت الاشتباكات عن إصابات طلاب، بعضها ناجم عن رشق الحجارة، وفق ما ذكرت الوكالة.