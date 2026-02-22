باكستان تشن ضربات على 7 معسكرات "إرهابية" على الحدود مع أفغانستان

أعلنت باكستان أنها شنّت ضربات على سبعة مواقع في المنطقة الحدودية الباكستانية-الأفغانية ردا على الهجمات الانتحارية الأخيرة التي تبنتها مجموعات مسلحة مدعومة من أفغانستان.



وذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام أن باكستان "شنّت عمليات استهداف انتقائية قائمة على معلومات استخباراتية لسبعة معسكرات ومخابئ إرهابية"، متحدثا عن وقوع ثلاثة هجمات منذ بداية شهر رمضان.