الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-02-22 | 00:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
نددت دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، بتصريحات أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي واعتبر فيها أن التقاليد التوراتية تمنح إسرائيل الحق في أراض تمتد على جزء كبير من الشرق الأوسط.
وأجرى الإعلامي الأميركي المحافظ تاكر كارلسون مقابلة مع هاكابي، وهو قس معمداني سابق ومن أبرز مؤيدي إسرائيل، عيّنه الرئيس دونالد ترامب سفيرا عام 2025.
وفي حلقة البودكاست التي بثّت الجمعة، سأل كارلسون السفير عن تفسيره لآية في سفر التكوين تنص على أن لإسرائيل حقوقا في الأراضي الواقعة بين نهري النيل والفرات، وبالتالي تمتد من مصر إلى العراق وسوريا.
ورد هاكابي: "أعتقد أن هذا صحيح. وهذا من شأنه أن يشمل الشرق الأوسط بأكمله"، مضيفا: "سيكون من الجيد لو أخذوه كله".
ودانت دول عربية عدة هذه التصريحات بشدة.
وجاء في بيان مشترك لدول عربية وإسلامية: "تعرب وزارات خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عُمان، وأمانات مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، والتي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة".
وأكّد "الرفض القاطع لمثل هذه التصريحات الخطيرة والاستفزازية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة واستقرارها".
وكانت السعودية اعتبرت أن تصريحات هاكابي "غير مسؤولة" و"سابقة خطيرة"، فيما رأى فيها الأردن "مساسا بسيادة دول المنطقة". أما مصر فأكدت ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية.
ونددت الكويت بالتصريحات التي "تشكل مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي"، فيما شددت سلطنة عمان على أنها تنطوي على "تقويض لفرص السلام وتهديد لأمن واستقرار المنطقة".
واعتبرت السلطة الفلسطينية أن تصريحات هاكابي "تتناقض مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة".
ونشر السفير الأميركي منشورين على منصة إكس السبت لتوضيح موقفه بشأن مواضيع أخرى نوقشت خلال المقابلة، من بينها تعريف الصهيونية، لكنه لم يتطرق مجددا إلى تصريحاته المتعلقة بسيطرة إسرائيل على أراض في الشرق الأوسط.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
إسرائيل
مايك هاكابي
الشرق الأوسط
التالي
مقتل شرطية أوكرانيّة وإصابة آخرين بانفجارات وُصفت بأنها "عمل إرهابي"
باكستان تشن ضربات على 7 معسكرات "إرهابية" على الحدود مع أفغانستان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-11
صدي استقبل رئيس قسم عمليات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي
أخبار لبنان
2026-02-11
صدي استقبل رئيس قسم عمليات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي
0
صحف اليوم
2026-01-10
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2026-01-10
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
0
صحف اليوم
2026-02-09
مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": لا عودة عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
صحف اليوم
2026-02-09
مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": لا عودة عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
0
آخر الأخبار
2026-01-13
ترامب: لم يكن من الممكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط من دون تدمير قدرات إيران النووية
آخر الأخبار
2026-01-13
ترامب: لم يكن من الممكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط من دون تدمير قدرات إيران النووية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:58
فرنسا ستستدعي السفير الأميركي إثر موقف واشنطن من مقتل ناشط يميني متطرف
أخبار دولية
06:58
فرنسا ستستدعي السفير الأميركي إثر موقف واشنطن من مقتل ناشط يميني متطرف
0
أخبار دولية
06:46
وزير الدفاع الدنماركي: غرينلاند لا تحتاج إلى سفينة مستشفى أميركية
أخبار دولية
06:46
وزير الدفاع الدنماركي: غرينلاند لا تحتاج إلى سفينة مستشفى أميركية
0
أخبار دولية
05:06
روسيا تقصف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا
أخبار دولية
05:06
روسيا تقصف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا
0
أخبار دولية
04:42
مسؤول إيراني لرويترز: نختلف مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات
أخبار دولية
04:42
مسؤول إيراني لرويترز: نختلف مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2026-01-20
التحضيرات جارية لعقد جلسة تشريعية مرتبطة بالملف الإنتخابي حصراً (الجمهورية)
صحف اليوم
2026-01-20
التحضيرات جارية لعقد جلسة تشريعية مرتبطة بالملف الإنتخابي حصراً (الجمهورية)
0
اسرار
2026-02-06
أسرار الصحف 07-02-2026
اسرار
2026-02-06
أسرار الصحف 07-02-2026
0
أخبار لبنان
04:34
افرام أعلن تحالفاته الانتخابية في كسروان - جبيل
أخبار لبنان
04:34
افرام أعلن تحالفاته الانتخابية في كسروان - جبيل
0
صحة وتغذية
2026-02-20
عالم أعصاب يكشف معلومات مهمة: هكذا يمكنكم السيطرة على مشاعر القلق والتوتر!
صحة وتغذية
2026-02-20
عالم أعصاب يكشف معلومات مهمة: هكذا يمكنكم السيطرة على مشاعر القلق والتوتر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:22
ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية
أخبار دولية
03:22
ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية
0
أخبار دولية
13:39
ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !
أخبار دولية
13:39
ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جردُ قضاء جُبيل: بين جهلِ رمي النُفايات وثقافةِ النّظافة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جردُ قضاء جُبيل: بين جهلِ رمي النُفايات وثقافةِ النّظافة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
كيف نستهلك من دون دفع الـTVA؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
كيف نستهلك من دون دفع الـTVA؟
0
أخبار دولية
13:09
إليكم ثمن العقوبات على إيران
أخبار دولية
13:09
إليكم ثمن العقوبات على إيران
0
أخبار دولية
13:02
مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة
أخبار دولية
13:02
مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:01
توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة
أمن وقضاء
13:01
توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع
3
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
4
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
5
أخبار لبنان
07:42
تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد
أخبار لبنان
07:42
تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد
6
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
7
أخبار لبنان
09:07
البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي
أخبار لبنان
09:07
البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي
8
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More