مقتل شرطية أوكرانيّة وإصابة آخرين بانفجارات وُصفت بأنها "عمل إرهابي"

أسفرت انفجارات عن مقتل شرطية وإصابة 15 شخصا على الأقل ليل السبت الأحد في لفيف في شمال غرب أوكرانيا، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة منددا بـ"عمل إرهابي".



وبحسب مكتب المدعي العام الإقليمي، استدعيت الشرطة قرابة الساعة 12,30 صباحا (10,30 مساء بتوقيت غرينتش) لحادثة اقتحام متجر في وسط هذه المدينة القريبة من الحدود البولندية والبعيدة عن خطوط المواجهة.



وبحسب المصدر نفسه، سُمع دوي انفجار لدى وصول دورية تلاه دوي انفجار آخر عندما توجه فريق ثان إلى موقع الحادثة، ما أدى إلى مقتل شرطية تبلغ 23 عاما.



وقال رئيس البلدية أندري سادوفي على تلغرام إن شرطية قتلت ونقل 15 شخصا إلى المستشفى.



وأضاف: "كان ذلك عملا إرهابيا". ونشر صورا لواجهة مبنى تضم محلات تجارية تم تدميرها بالكامل.



ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، استُهدف عسكريون أو مسؤولون أوكرانيون بتفجيرات في مواقع بعيدة عن خطوط المواجهة.

