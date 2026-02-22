الجيش الدنماركي يجلي أحد أفراد طاقم غواصة أميركية

أعلنت قيادة القطب الشمالي السبت، أنها قامت بإجلاء أحد أفراد طاقم غواصة أميركية قبالة سواحل نوك عاصمة غرينلاند.



وقالت هذه الهيئة المكلفة مراقبة سيادة مملكة الدنمارك في القطب الشمالي وحمايتها، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "أجلت قيادة القطب الشمالي أحد أفراد طاقم غواصة أميركية بعد ظهر اليوم".



وبحسب البيان، "كان أحد أفراد الطاقم في حاجة إلى علاج طبي عاجل" ونقل إلى مستشفى نوك.



ونفّذت عملية الإجلاء "مروحية أرسلت من سفينة Vaedderen"، وهي فرقاطة دنماركية متمركزة في نوك وتقوم بمهمات مراقبة بين غرينلاند وجزر فارو، وهما منطقتان تتمتعان بالحكم الذاتي تابعتان للدنمارك.



وتُظهر صور نشرت على الإنترنت غواصة في ما يبدو أنه خليج نوك، لكن وكالة فرانس برس لم تتمكن من التحقق من صحتها.



وتؤكد واشنطن بانتظام أن السيطرة على غرينلاند أمر ضروري لأمن الولايات المتحدة وتتهم الدنمارك والأوروبيين بعدم حماية هذه المنطقة الاستراتيجية بشكل كافٍ ضد الطموحات الروسية والصينية.



إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقف عن تهديداته بعد توقيع اتفاق إطاري مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يهدف إلى تعزيز النفوذ الأميركي وتمهيد الطريق لإجراء محادثات بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة.