بكين تحضّ واشنطن على إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية بعد قرار المحكمة العليا

حضّت الصين الولايات المتحدة الاثنين على إلغاء التعرفات الجمركية الأحادية التي أعلنها دونالد ترامب بعد إبطال المحكمة العليا الأميركية قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى الرئاسة.



وقالت وزارة التجارة في بيان: "تحضّ الصين الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية على شركائها التجاريين"، مشيرة إلى أنها تجري "تقييما شاملا" لتأثير حكم المحكمة.



وأضافت وزارة الخارجية الصينية: "تخطط الولايات المتحدة حاليا لاتخاذ تدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية للحفاظ على زيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. ستواصل الصين إيلاء اهتمام بالغ لهذا الأمر وحماية مصالحها بحزم".



