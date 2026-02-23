بيترو يقر بأن سفينة اعترضتها واشنطن بعد انحرافها عن مسارها نحو كوبا كانت تحمل نفطا كولومبيا

أقر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأحد بأن ناقلة نفط اعترضتها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي كانت محملة بالنفط في بلاده، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة، فيما تمنع واشنطن إمدادات النفط عن كوبا.وتُتهم سفينة "أوشن مارينر" التي ترفع علم ليبيريا، بمحاولة الالتفاف على الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا في أواخر كانون الثاني وتوصيل النفط الكولومبي إلى الجزيرة.وأقر بيترو بأن السفينة غادرت بلاده وعلى متنها شحنة من النفط، لكنه أكد أنه لم يكن هناك أي شيء غير قانوني.وقال الرئيس الكولومبي على "إكس" "لا توجد مخالفات كولومبية، لا بالعلن ولا بالسر".وأوضح أن "شركة خاصة هي التي حمّلت الشحنة على متن السفينة" وأن وجهتها المعلنة كانت جمهورية الدومينيكان.واستشهد بيترو بخبر من صحيفة "إل تييمبو" يفيد بأن الناقلة تم تفتيشها كما يتوجّب من الجمارك قبل مغادرتها، وأن قيمة العقد تبلغ 6,9 ملايين دولار.وفي منشور سابق، أكد بيترو أنه "ليس هناك أي مخالفة في النقل الحر للنفط في منطقة البحر الكاريبي" ودعا الولايات المتحدة إلى "تغيير سياستها تجاه كوبا".