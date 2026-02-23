مقتل رجل في ضربة جوية روسية على زابوريجيا

قُتل رجل ليل الأحد الاثنين في ضربة روسية على منطقة صناعية في زابوريجيا في وسط أوكرانيا، وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية المحلية.وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إيفان فيدوروف "هاجم الروس المدينة بطائرات مسيّرة. استُهدفت بنية تحتية صناعية وقُتل رجل يبلغ 33 عاما" مضيفا أن رجلا آخر يبلغ 45 عاما أصيب أيضا في الهجوم.من جهته، أفاد رئيس بلدية خاركيف الواقعة إلى الشرق، بوقوع "هجوم صاروخي من العدو".وفي الليلة السابقة، استهدفت عشرات الصواريخ ومئات المسيّرات العاصمة كييف، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.