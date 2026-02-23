انتخاب كيم جونغ أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

انتُخب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجددا أمينا عاما لحزب العمال الحاكم في البلاد، وفق ما أفاد الإثنين الإعلام الرسمي.وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن القرار اتّخذ الأحد "بما يتوافق مع الإرادة الراسخة ورغبة كل المندوبين بالإجماع" في المؤتمر التاسع للحزب.وأوردت الوكالة أنه "بقيادة كيم، تعزّزت بشكل جذري قدرة البلاد على ردع الحرب بعدما أصبح محورها القوة النووية".ويُعقد هذا المؤتمر الذي يمتد لأيام، مرة واحدة كل خمس سنوات، ويعطي لمحة نادرة على طريقة سير الأمور في دولة تُحاط فيها أدنى التفاصيل الحياتية اليومية بالسرية التامة.ويحدّد هذا المؤتمر توجهات الدولة على كل الصعد، من بناء المساكن إلى التخطيط للحرب.