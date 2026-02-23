كوريا الجنوبية تحث السفارة الروسية على إزالة لافتة "النصر" مع اقتراب ذكرى الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أنها طلبت من السفارة الروسية في سول إزالة لافتة كبيرة كُتب عليها "النصر سيكون لنا"، وذلك مع اقتراب حلول الذكرى الرابعة لبدء الحرب في أوكرانيا هذا الأسبوع.



وأضافت الوزارة في بيان أنها نقلت مخاوفها إلى السفارة دون توضيح ما إذا كانت قد تلقت ردا.



وقد عُلقت اللافتة، التي يبلغ طولها نحو 15 مترا بألوان العلم الروسي ومكتوبة باللغة الروسية، على الجدار الخارجي للسفارة في وسط سول قبل حلول الذكرى السنوية الرابعة لغزو روسيا لأوكرانيا يوم الثلاثاء.



ولا تزال اللافتة معلقة حتى اليوم.



وأكدت الوزارة في بيانها موقف كوريا الجنوبية بأن غزو روسيا لأوكرانيا غير قانوني.



وقالت الوزارة أيضا إن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يجب أن يتوقف، واصفة إياه بأنه تهديد خطير لأمن كوريا الجنوبية وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

