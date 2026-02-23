الأخبار
مقتل "إل مينشو" زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" في عملية عسكرية في المكسيك
2026-02-23 | 00:59
مقتل "إل مينشو" زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" في عملية عسكرية في المكسيك
أعلن الجيش المكسيكي مقتل زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" نيميسيو أوسيغيرا المعروف بـ"إل مينشو" الأحد في عملية عسكرية.
وكان "إل مينشو" البالغ 59 عاما يعد آخر الزعماء الكبار لكارتلات المخدرات بعد توقيف مؤسسي كارتل "سينالوا" خواكين غوزمان "إل تشابو" وشريكه إسماعيل "مايو" زامبادا وإيداعهما السجن في الولايات المتحدة.
وجاء في بيان للجيش المكسيكي أن "إل مينشو" أصيب في عملية نُفّذت في منطقة تابالبا في ولاية خاليسكو (غرب)، وتوفي "خلال نقله جوا إلى مدينة مكسيكو".
وكان مسلّحون قطعوا بسيارات وشاحنات مشتعلة محاور طرق عدة في ولاية خاليسكو ردا على عملية للقوات الفدرالية في المنطقة.
وأُغلقت طرق أيضا في ولاية ميتشواكان المجاورة، حيث ينشط كارتل أوسيغيرا، وفي غواناخواتو وبويبلا وسينالوا.
ودعت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم المواطنين إلى التزام الهدوء وقالت على منصة "إكس": "هناك تنسيق تام مع الحكومات في كل الولايات. يجب أن (...) نحافظ على هدوئنا".
وأوصت السلطات المحلية السكان بملازمة منازلهم.
