كايا كالاس تدعو إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران

دعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران، قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن وفي وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ ضربات ضد الجمهورية الإسلامية.



وقالت كالاس قبيل اجتماع لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي "لا نحتاج إلى حرب أخرى في هذه المنطقة. لدينا في الأساس الكثير من الحروب".



وأضافت: "صحيح أن إيران تمر في أضعف مرحلة لها على الإطلاق. علينا أن نستغل هذا التوقيت لإيجاد حل دبلوماسي".