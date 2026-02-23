القوات الأميركية ستنجز انسحابها من سوريا في غضون شهر

تعتزم القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد الجهاديين الانسحاب بشكل تام من سوريا في غضون شهر، وفق ما أكد مصدر حكومي وآخر كردي وثالث دبلوماسي لوكالة فرانس برس الإثنين، تزامنا مع بدء إخلائها قاعدة في شمال شرق البلاد.وقال المصدر الحكومي السوري، متحفظا على ذكر اسمه: "في غضون شهر، سينسحبون من سوريا ولن يبق لهم اي تواجد عسكري ضمن قواعد في الميدان".وأفاد المصدر الكردي عن المهلة ذاتها، في حين رجّح المصدر الدبلوماسي أن "يُنجز الانسحاب خلال مهلة عشرين يوما"، مؤكدا أن واشنطن لن تبقي أي قواعد عسكرية لها في سوريا.