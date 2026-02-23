إيران تحذّر من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي حتى لو بضربات محدودة "عدوانا"

حذّرت إيران من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي، وإن كان بضربات محدودة، "عدوانا" عليها يستوجب الرد، وذلك ردا على قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينظر في هذا الاحتمال.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي حضره مراسل وكالة فرانس برس: "في ما يتعلق بالسؤال الأول المرتبط بضربة محدودة، لا توجد ضربة محدودة. أي عدوان سيتمّ اعتباره عدوانا".



وشدد على أن "أيّ دولة ستردّ بقوة على عدوان استنادا الى حقها الأصيل في الدفاع المشروع، وهذا ما سنقوم به".



وكان السؤال الموجّه الى بقائي يتعلّق بتصريح ترامب الجمعة أنه "يدرس" توجيه ضربة محدودة لطهران في حال عدم التوصل الى اتفاق معها في المباحثات الجارية بينهما بوساطة عُمانية.