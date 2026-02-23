الحكومة التشادية تغلق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر

أعلنت الحكومة التشادية أنها أغلقت حدودها مع السودان حتى إشعار آخر، بعد "عمليات توغل متكررة" من مجموعات مسلحة، وذلك بعد يومين من إعلان قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني، سيطرتها على مدينة الطينة الحدودية.



وقال وزير الإعلام التشادي محمد قاسم شريف في بيان: "يأتي هذا القرار عقب عمليات توغل متكررة وانتهاكات على الأراضي التشادية اركبتها القوى المتنازعة في السودان"، مشددا على أن نجامينا تريد تجنّب "أي اتساع للنزاع".