الهند تطلب من رعاياها مغادرة إيران

طلبت وزارة الخارجية الهندية من مواطنيها مغادرة إيران، بحسب ما أفادت السفارة الهندية في طهران، وسط تصاعد المخاوف من ضربات أميركية محتملة على الجمهورية الإسلامية.



وأفادت السفارة عبر مواقع التواصل: "نظرا إلى تطور الوضع في إيران، ننصح المواطنين الهنود الموجودين حاليا في إيران ... بمغادرتها بوسائل النقل المتاحة، بما فيها الرحلات الجوية التجارية".



وتقدر وزارة الخارجية عدد الهنود الموجودين حاليا في إيران بنحو عشرة آلاف.



وأضافت السفارة: "على جميع المواطنين الهنود والمتحدرين من أصول هندية توخي الحذر، وتجنب مناطق الاحتجاجات أو التظاهرات، والبقاء على اتصال بالسفارة الهندية في إيران، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على أي تطورات".

