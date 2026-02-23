ميرتس يندد بـ"وحشية" موسكو بعد أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

ندد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بـ"هجمية مطلقة" تمارسها روسيا برئاسة فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها عشية الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرنيا.



وقال ميرتس متحدثا خلال مراسم أقيمت في برلين دعما لأوكرانيا "وصل هذا البلد حاليا في ظل هذه القيادة إلى أعمق مستويات الوحشية المطلقة"، مؤكدا أن "روسيا ليست بصدد الانتصار في هذه الحرب".