الادعاء في الجنائية الدولية: رودريغو دوتيرتي "أذن" بعمليات قتل واختار "شخصيا" الضحايا

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، "أذن بعمليات قتل واختار شخصيا بعض الضحايا"، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.



واعتبر مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تظهر أن "النافذين ليسوا فوق القانون".