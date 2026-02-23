العراق: تركيا وافقت على تسلم مواطنيها الضالعين في قضايا إرهاب

أعلن وزير خارجية العراق فؤاد حسين أن تركيا وافقت على "تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب" من العراق.



وأكملت الولايات المتحدة نقل معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق. وبدأت بغداد محادثات مع دول أخرى لاستعادة مواطنيها.



