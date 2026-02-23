قائد الجيش: أوكرانيا تستعيد السيطرة على 400 كيلومتر مربع في الجنوب

أعلن أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين أن بلاده "استعادت السيطرة" على 400 كيلومتر مربع من الأراضي تضم ثماني تجمعات سكنية على امتداد جزء من جبهة المعركة الجنوبية منذ نهاية كانون الثاني.



ولم يتضح من تصريح سيرسكي حجم الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة روسيا سابقا، ولا المساحة التي كانت ضمن "المنطقة الرمادية" التي لا يسيطر عليها أي من الجانبين بشكل كامل.