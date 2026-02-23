الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

15 قتيلا في تحطًّم مروحية عسكرية في البيرو

أخبار دولية
2026-02-23 | 10:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
15 قتيلا في تحطًّم مروحية عسكرية في البيرو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
15 قتيلا في تحطًّم مروحية عسكرية في البيرو

لقيَ 15 شخصا بينهم سبعة قاصرين حتفهم في البيرو بتحطّم مروحية عسكرية فُقد أثرها الأحد في منطقة أريكويبا بجنوب الدولة الأميركية اللاتينية، وفقا لما أعلنت القوات الجوية.

وأوضحت القوات الجوية في بيان أن "دوريات القوات الخاصة والشرطة تمكّنت بعد تكثيف عمليات البحث من تحديد موقع المروحية من طراز إم آي-17 التي فُقِد الاتصال اللاسلكي بها بعد ظهر الأحد".

وقالت في بيان إن "فرق الإنقاذ أكدت مقتل أفراد الطاقم الأربعة، إضافة إلى الركاب الأحد عشر الذين كانوا في المروحية"، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء سبعة دون الثامنة عشرة.

وأُبلِغ عن اختفاء المروحية الروسية الصنع بعد ظهر الأحد على إثر إقلاعها من مدينة بيسكو في إقليم إيكا باتجاه تشالا في إقليم أريكويبا، على بُعد نحو 1100 كيلومتر جنوب ليما.

وعثر المُنقذون على حطام الطائرة في منطقة تشالا.

أخبار دولية

قتيلا

تحطًّم

مروحية

عسكرية

البيرو

LBCI التالي
ترامب يحذر دول العالم من أي "ألاعيب" إثر قرار المحكمة العليا بشأن التعرفات الجمركية
واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-28

15 قتيلا في تحطّم طائرة كان أُعلن فقدان أثرها في كولومبيا

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-09

الحدث: تحطم مروحية في قاعدة السارة بليبيا ومقتل 5 أشخاص كانوا على متنها

LBCI
أخبار دولية
2026-02-20

قتيل بتحطّم طائرة تدريب عسكرية في إيران

LBCI
أخبار دولية
2026-02-09

كوريا الجنوبية: مقتل 2 في تحطم هليكوبتر عسكرية خلال تدريب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:22

19 دولة تدين قرارات إسرائيل الرامية لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
14:59

الأمم المتحدة: 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقدوا في المتوسط منذ مطلع 2026

LBCI
أخبار دولية
14:35

بارو يطلب منع السفير الأميركي من التواصل مع الوزراء الفرنسيين بعد عدم امتثاله لاستدعائه

LBCI
أخبار دولية
14:31

مسؤول أميركي: الأميركيون يلتقون بالوفدين الروسي والصيني في جنيف حول المسألة النووية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:34

مرقص ترأس اجتماعا اداريا لاستكمال إعداد الاستراتيجية لوزارة الاعلام وتطوير الخدمات الإلكترونية

LBCI
حال الطقس
2026-02-22

كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية

LBCI
أخبار لبنان
10:40

بري بحث مع ميقاتي في المستجدات وعرض مع الحاج لقطاع الاتصالات وسفير أوستراليا مودعا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-14

بريتوريا تسمح لأكثر من 150 فلسطينيا بالنزول من طائرة في جوهانسبرغ بعد 12 ساعة من وصولهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في وقت تستمرّ فيه المفاوضات بين إيران وأميركا… غادروا إيران!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:44

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته

LBCI
حال الطقس
00:54

كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس

LBCI
أخبار لبنان
02:56

بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 23-2-2026

LBCI
آخر الأخبار
09:21

رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:30

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

LBCI
أمن وقضاء
09:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
أخبار دولية
07:49

اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More