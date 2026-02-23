15 قتيلا في تحطًّم مروحية عسكرية في البيرو

الأخبار
15 قتيلا في تحطًّم مروحية عسكرية في البيرو
أخبار دولية
2026-02-23
15 قتيلا في تحطًّم مروحية عسكرية في البيرو
لقيَ 15 شخصا بينهم سبعة قاصرين حتفهم في البيرو بتحطّم مروحية عسكرية فُقد أثرها الأحد في منطقة أريكويبا بجنوب الدولة الأميركية اللاتينية، وفقا لما أعلنت القوات الجوية.
وأوضحت القوات الجوية في بيان أن "دوريات القوات الخاصة والشرطة تمكّنت بعد تكثيف عمليات البحث من تحديد موقع المروحية من طراز إم آي-17 التي فُقِد الاتصال اللاسلكي بها بعد ظهر الأحد".
وقالت في بيان إن "فرق الإنقاذ أكدت مقتل أفراد الطاقم الأربعة، إضافة إلى الركاب الأحد عشر الذين كانوا في المروحية"، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء سبعة دون الثامنة عشرة.
وأُبلِغ عن اختفاء المروحية الروسية الصنع بعد ظهر الأحد على إثر إقلاعها من مدينة بيسكو في إقليم إيكا باتجاه تشالا في إقليم أريكويبا، على بُعد نحو 1100 كيلومتر جنوب ليما.
وعثر المُنقذون على حطام الطائرة في منطقة تشالا.
