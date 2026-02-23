ترامب يحذر دول العالم من أي "ألاعيب" إثر قرار المحكمة العليا بشأن التعرفات الجمركية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أعلى بكثير" على الدول التي قد تلجأ إلى القيام بـ"ألاعيب" لاستغلال قرار المحكمة العليا الصادر أخيرا بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها.



وقال ترامب، في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، إن "أي دولة قد تقوم بألاعيب إثر قرار المحكمة العليا السخيف، خصوصا تلك التي استغلت الولايات المتحدة لسنوات، أو حتى لعقود، ستواجه رسوما جمركية أعلى بكثير، وأسوأ من أي رسوم وافقت عليها أخيرا".