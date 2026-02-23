مقتل أكثر من 25 جنديا في هجوم على زعيم أخطر عصابة مخدرات بالمكسيك

أعلن وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش أن 25 من أفراد الحرس الوطني لقوا حتفهم في هجمات بولاية خاليسكو عقب القبض على نمسيو أوسجيرا "إل مينشو" زعيم عصابة خاليسكو نيو جينيريشن للمخدرات.



وقال حرفوش، في مؤتمر صحفي، "إن أحد المسؤولين في مكتب المدعي العام للولاية قتل أيضًا".



كما قال وزير الدفاع المكسيكي ريكاردو تريفييا إن المعلومات التي أدت إلى القبض على إل مينشو ومقتله جاءت من شريكة كانت مرتبطة بعلاقة عاطفية مع زعيم العصابة.