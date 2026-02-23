نائب وزير الخارجية الإيراني يحذّر من خطر التصعيد إن تعرضت بلاده لهجوم

حذرت إيران في جنيف من خطر تصعيد يتجاوز حدودها إذا تعرضت لهجوم، بعدما تحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن إمكان اللجوء الى خيار مماثل في حال فشل المفاوضات بين البلدين.وقال نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب أبادي من على منبر مؤتمر نزع السلاح "ندعو جميع الدول المتمسكة بالسلام والعدالة الى اتخاذ إجراءات ذات مغزى للحؤول دون أي تصعيد جديد".وأضاف أن "تداعيات اي عدوان جديد على ايران لن تقتصر على بلد واحد، والمسؤولية تقع على من يبدأون أو يدعمون افعالا مماثلة".